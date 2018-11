Rode kaart bij brandgevaar in stallen

Controles op boerderijen moet het aantal stalbranden terugdringen. Onder meer brandweer, dierenbescherming en landbouworganisatie LTO hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

Met het Actieplan Stalbranden 2018-2022 in de hand gaan de controleurs op pad.Vorige week nog brak een grote brand uit in een stal met kalveren aan de Ballast in Coevorden. Daarbij kwamen honderden dieren om het leven. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend, maar volgens de brandweer gaat het in veel gevallen om kortsluiting en is het daarom nodig periodiek bij boeren te controleren.Het is ook de bedoeling boeren meer voorlichting te geven. Bij de controles worden op plekken in de stallen groene of rode kaarten opgehangen om aan te geven of de situatie al dan niet gevaarlijk is.Het nieuwe plan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012 – 2016. Daarin werden de eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt, maar dat leidde niet tot minder stalbranden. Volgens de samenwerkende partijen zijn al goede stappen gezet maar moet doorgewerkt worden aan brandpreventie en bewustwording. Daarom is nu besloten bestaande stallen nader in ogenschouw te nemen.Minister Carola Schouten van Landbouw liet eerder al weten blij te zijn met de gemaakte afspraken: “Stalbranden zijn vreselijk. Het dierenleed gaat door merg en been en het is een drama voor de getroffen veehouders", aldus de minister. Ze bekijkt nog of de regels nog verder aangescherpt moeten worden.