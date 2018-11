Deel dit artikel:













'Ziekenhuiszorg in Nepal is ons levensdoel geworden' Ammy van Gooswilligen in Nepal (foto: Stichting Nepalimed) In Nepal is de stichting nu twintig jaar actief (foto: Stichting Nepalimed)

Twintig jaar lang is Ammy van Gooswilligen uit De Wijk al voorzitter van de Stichting Nepalimed Holland. De stichting zet allerlei medische hulpprojecten op in Nepal.

Van Gooswilligen begon de stichting met haar man, Jan. Hij is inmiddels overleden, maar Ammy zet het werk voor Nepal onvermoeibaar door. Het volgende project waar ze mee bezig is, is een vierde verdieping bouwen op het Dhulikhel Hospital. Daar is geld voor nodig. Morgenavond is er in schouwburg De Ogterop in Meppel een benefietavond om geld in te zamelen. "Dat wordt spannend."



Van vakantie tot stichtingswerk

Wie had dat gedacht, twintig jaar geleden? "Mijn man en ik waren eigenlijk in Nepal voor vakantie", vertelt Van Gooswilligen. "We raakte zo onder de indruk van de bevolking, van de vriendelijke mensen, maar ook van de armoede."



Het echtpaar wilde wat doen. "We zijn toen in contact gekomen met iemand die een jaar ervoor een ziekenhuis had opgezet", zegt Van Gooswilligen. "Dat gebouw zag er wel goed uit, maar het was heel klein. We wilden al gauw terug naar Nepal om de gezondheidszorg daar op te zetten."



Haar man Jan was uroloog en heeft zelfs nog een paar operaties in Nepal uitgevoerd. Ammy breidde de kraamkliniek flink uit. "En ik begon toen met het opzetten van consultatiebureaus."



Levensdoel

Het stichtingswerk heeft ze nooit meer losgelaten. "Dit is ons levensdoel geworden", legt ze uit. "Ook omdat onze projecten daar zo goed vertaald werden. Als buitenlander kun je het nooit precies zo doen, zoals zij dat doen. Maar we waren er meteen van overtuigd dat het goed zou komen."



In de loop der jaren is het ziekenhuis enorm uitgebreid. Stichting Nepalimed focust zich nu ook veel op een twintigtal buitenposten. "Die liggen soms wel op acht uur rijden van het ziekenhuis. Op die plekken willen we nu kleine ziekenhuisjes bouwen. Je moet de gezondheidszorg namelijk naar de mensen brengen, niet andersom. Daar ben ik nog altijd heel enthousiast mee bezig." Afgelopen september is Van Gooswilligen nog in Nepal geweest, in januari gaat ze weer.