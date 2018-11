Definitief geen Factory Outlet Center in Assen

Er komt definitief geen Factory Outlet Center (FOC) in Assen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in Assen aan de gemeenteraad.

Assen zegt dat het realiseren van een FOC niet meer haalbaar is. Assen ziet geen mogelijkheid meer om het besluit van de raad, dat juist wel een FOC wilde, uit te voeren. Reden hiervoor is dat Provinciale Staten begin vorige maand al aangaven dat er geen ruimte is voor 'weidewinkels in het buitengebied'.Weidewinkels zijn grote alleenstaande winkels buiten de bebouwde kom. Ook een outletcenter wordt door de provincie aangeduid als weidewinkel. Volgens FOC-initiatiefnemer Raymond Coronel is een outletcenter juist een toeristische attractie. Hij verwees eerder naar een juridische uitspraak over een outlet bij Zevenaar. Daar oordeelde de Raad van State dat het inderdaad om een toeristische attractie ging.Coronel gaf vorige maand aan zich te beraden op eventuele juridische stappen. Of hij die nog steeds wil zetten, na het besluit van Assen, is nog niet duidelijk.