Emmer raadslid Kees Dijkstra weg: 'Ik ben doodgezwegen door LEF!'

Kees Dijkstra stopt met onmiddellijk ingang als raadslid voor LEF! in Emmen. Dat maakte hij zojuist bekend bij het begin van de raadsvergadering over de begroting. Dijkstra is zwaar teleurgesteld in zijn partij.

Dijkstra nam gelijk bij het begin van de vergadering het woord en las zichtbaar emotioneel een verklaring voor. Daarin vertelt hij dat het werk als raadslid een flinke wissel heeft getrokken op zijn gezin en zijn werk. Dat nam hij in eerste instantie voor lief, maar hij miste steeds meer de steun en begeleiding vanuit LEF!.Dijkstra: “Er gingen veel goede mensen weg en dat heeft mij steeds meer aan het twijfelen gebracht. Ik heb geprobeerd om met LEF! in gesprek te komen, heb geschreeuwd om aandacht, maar het bleef stil. Geen gesprek, geen mail, niks. Ik ben eigenlijk doodgezwegen.”Kees Dijkstra heeft nog met andere ‘nieuwe politieke vrienden’ gesproken om te kijken of hij wellicht voor een andere partij door zou kunnen gaan, maar heeft toch besloten om te stoppen als volksvertegenwoordiger. “Ik heb er nachten wakker van gelegen, het voelt als weglopen.”Het voormalige raadslid uit de wijk Angelslo kwam bij de verkiezingen in maart met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Emmen voor LEF!, dat twee zetels haalde. Dijkstra werd een bekende inwoner van de wijk toen hij zich openlijk ging inzetten tegen verloedering en criminaliteit in de volkswijk.Hij kwam na lang nadenken op de kandidatenlijst van LEF! Voor de verkiezingen noemde Dijkstra LEF! nog een ‘verfrissende partij’ en sprak hij van een ‘klik’ met fractievoorzitter Harry Leutscher.De politiek leider van LEF! was trouwens niet aanwezig vanmiddag bij de afscheidsspeech van Dijkstra. Leutscher miste het vliegtuig en was daardoor niet bij de vergadering. Fractie en bestuur van LEF! komen vanavond in spoedvergadering bijeen. Ook Jenneke Ensink is daarbij aanwezig. Zij komt als eerste in aanmerking op de plek van Kees Dijkstra in te nemen.