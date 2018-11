Inwoners Zandvoort: 'Er kan geen Formule 1 bij'

Gebruikers van de duinen in Zandvoort en omwonenden van het circuit daar zien helemaal niets in de komst van een Formule 1 autorace.

Ze zijn een petitie gestart om de besluitvorming over de komst van de Formule 1 te beïnvloeden, meldt Omroep NH De Telegraaf meldde vorige week vrijdag dat de organisatie van de Formule 1 al voor Zandvoort zou hebben gekozen en niet voor Assen. Later op de dag werd dit bericht afgezwakt, maar het leidde in ieder geval tot commotie.Zo brak cabaretier Youp van 't Hek zaterdag in zijn column in NRC Handelsblad een lans voor Assen: "Het grappige is dat er in Assen een kant-en-klaar circuit ligt te glimmen in het Drentse zonnetje en dat dat racebaantje eigenlijk al bijna geheel voldoet aan de huidige eisen van de Formule 1-organisatie", zo schreef Van 't Hek onder meer.De petitie van de tegenstanders in Zandvoort is inmiddels in korte tijd door meer dan 400 mensen ondertekend. Volgens de tegenstanders wordt er al 240 dagen geracet op het circuit en mag daar absoluut geen Formule 1 bij.Maar de komst van de race naar Zandvoort heeft zeker ook voorstanders. En ook die zijn een petitie gestart. Zij zeggen dat de tegenstanders verkeerde argumenten gebruiken en zijn bang dat ze een racefeest wordt ontnomen. Ook deze petitie kan rekenen op een groeiend aantal ondertekenaars.