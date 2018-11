Deel dit artikel:













Yorneo zoekt pleeggezinnen in regio Zuidoost-Drenthe Annemieke Smit van Yorneo (rechts) is blij dat Gert en Esther Kerssies voor een pleegkind zorgen (RTV Drenthe) Er zijn dit jaar minder pleeggezinnen in Drenthe dan vorig jaar (foto: RTV Drenthe)

In Drenthe zijn er zo'n vierhonderd pleeggezinnen. Dat is iets minder dan vorig jaar en dus is Yorneo op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Vooral in het zuidoosten van de provincie.

Geschreven door Marjolein Knol

"De nood is niet acuut, maar we willen graag uit veel pleeggezinnen kunnen kiezen om de beste match te maken", zegt Annemieke Smit, directeur van pleegzorgorganisatie Yorneo. Op dit moment zijn er tien kinderen die een pleeggezin zoeken. Smit: "Dat gaat zeker lukken, maar hoe meer gezinnen er zijn, des te sneller en makkelijker een kind geplaatst kan worden."



Gert en Esther Kerssies zorgen al vijftien jaar voor een pleegkind, naast hun twee eigen kinderen. "We zien ons pleegkind als ons eigen kind en houden van alle drie de kinderen evenveel", zegt Esther.



Week van de pleegzorg

Bij haar thuis woonde vroeger ook een pleegkind en dus was het voor de ouders al snel een logische keus om zich aan te melden bij Yorneo. "Je krijgt natuurlijk wel de zorg voor een kind met een rugzakje", zegt Gert Kerssies. "Maar goed, je eigen kind kan evengoed iets krijgen. Dat weet je van tevoren nooit. Dat was voor ons geen reden om niet voor pleegzorg te kiezen."



Wanneer het ouders niet lukt om voor hun kind te zorgen is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Pleeggezinnen zijn hard nodig en daarom is daar veel aandacht voor in deze week van de pleegzorg. Bestaande gezinnen met pleegzorg worden in het zonnetje gezet en Yorneo zoekt ook nieuwe gezinnen.



Jaarlijks terugkomend probleem

Dat Yorneo nieuwe pleeggezinnen zoekt, is een jaarlijks terugkomend probleem. "Het is een gegeven dat sommige pleeggezinnen soms stoppen", zegt Smit. "Soms omdat het jongste kind uit huis gaat, dan gaat het om een natuurlijk verloop. En soms zijn er ook andere redenen dat ouders stoppen met pleegzorg."



"Het is inderdaad niet altijd makkelijk", geeft Gert toe. Esther vult aan: "Als we streng zijn, dan is het stokpaardje: 'Dan had je me maar niet in huis moeten nemen'. Dat is gewoon onmacht. Veel pleegkinderen zoeken hoe ver ze kunnen gaan tot jij ze in de steek laat. En dan is het de kunst om te laten merken dat we er altijd voor ze zijn en zielsveel van hem of haar houden. Of het pleegkind nu lief is of vervelend."