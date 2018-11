Deel dit artikel:













Hoogeveense jeugddammer wint bronzen plak op WK Een bronzen plak nam dammer Nick Waterink mee uit Wit-Rusland (foto: Nick Waterink)

De Hoogeveense jeugddammer Nick Waterink reisde vorige week af naar Wit-Rusland voor het wereldkampioenschap dammen. Gisteravond kwam hij terug met een bronzen plak.

"Mijn doel was de top 3, maar als dat uiteindelijk uitkomt dan voel je je wel heel blij," vertelt de 19-jarige dammer. Het was ook de laatste keer dat hij aan dit junioren toernooi mee mocht doen. "Het was mijn laatste keer om te shinen."



Hard werken

Het was hard werken in Wit-Rusland. "Elke dag ga je aan de bak en soms speel je wel twee rondes. Een partij kan wel vier á vijf uren duren. Dus je bent vaak de hele dag bezig."



Waterink zou hierna mee moeten doen met de volwassenen, of dit gaat lukken weet hij niet. "Dat niveau scheelt nog wel een stukje. ik moet flink trainen om daar ook hoge te gooien."



Lager pitje

En dat trainen gaat hij juist op een lager pitje zetten. "Als ik eerlijk ben ga ik het dammen op een lager pitje zetten. Studeren vind ik belangrijker dan sport.''