Sportcast #13: Assen moet zich niet laten afbluffen door de prins en zijn gevolg

In deze Sportcast een terugblik op het vierde gelijkspel van FC Emmen in de eredivisie. Had FC Emmen niet gewoon moeten winnen van sc Heerenveen? En was het doelpunt van Arbër Zeneli 'een bewussie'? Welk systeem trainer Dick Lukkien ook hanteerde, het pakte goed uit in het Abe Lenstra Stadion. Maar hoe moet FC Emmen tegen directe concurrent NAC Breda spelen? Verder staat de strijd om de Formule 1 ter discussie. Laat Assen zich afbluffen door Prins Bernhard van Oranje en zijn gevolg?

Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Karin Mulder (verslaggever RTV Drenthe)

Andries Ophof (verslaggever RTV Drenthe en stadionspeaker sc Heerenveen)



Presentatie

Leo Wassing



De Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets.









