Raadsleden Westerveld en De Wolden krijgen meer geld

Raadsleden in Westerveld en De Wolden krijgen een hogere vergoeding voor hun werk. Er komt meer geld voor gemeenteraden van kleine gemeenten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeente zijn het eens geworden over de verhoging. Tot nu toe waren er voor kleine gemeenten vier verschillende niveaus van vergoedingen. Dat is nu gelijkgetrokken: alle raadsleden van gemeenten tot 40.000 inwoners krijgen 958,91 euro per maand.In Drenthe betekent dat alleen voor De Wolden en Westerveld een verhoging. De andere raadsleden zaten al op dat niveau. De vergoeding geldt als inkomen; ze moeten er nog wel belasting over betalen.Raadsleden in Emmen in onze provincie krijgen de hoogste vergoeding, omdat daar de meeste mensen wonen. Daarna volgen Assen en Hoogeveen. De rest zit nu allemaal op het niveau van gemeenten tot 40.000 inwoners.Raadsleden hebben het de laatste jaren steeds drukker gekregen, omdat het Rijk taken naar gemeenten heeft overgeheveld. Uit onderzoek blijkt dat raadsleden gemiddeld 16 uur per week kwijt zijn aan hun taken.