Politie wil gesprek met tipgever zaak Willeke Dost

Het coldcaseteam van de politie Noord-Nederland gaat in gesprek met de man die nieuwe informatie zegt te hebben over de zaak Willeke Dost. Het destijds 15-jarige meisje uit Koekange verdween 26 jaar geleden.

Afgelopen week is een petitie gestart voor het graven op een verdachte plek in Koekange naar Willeke Dost. De petitie is opgezet door Vermiste Kinderen Alert. Die wil de onderste steen boven halen, nadat de organisatie hoorde dat speurhonden en een radar een jaar geleden de verdachte plek aanwezen.Het coldcaseteam, dat de vermissing van Willeke Dost nog altijd onderzoekt, zou er in eerste instantie niks mee willen doen. Daar komt de politie nu op terug."Als er sprake is van nieuwe informatie, dan zullen politie en OM altijd een nieuwe afweging maken. Of hier in dit geval sprake is van nieuwe informatie of gewijzigde omstandigheden, is nu nog niet te zeggen. Dat wordt nu onderzocht", aldus de politie Familieleden uit Koekange blijven zoeken naar de ontknoping van de mysterieuze vermissing van hun toen 15-jarige nichtje. Ab Bruintjes, die zich al jaren bezighoudt met de vermissing, zei dat hij onlangs een anonieme tip kreeg over speurhonden en de grondradar. Bruintjes wil dat de politie alsnog in actie komt, anders dreigt hij zelf te gaan graven naar Dost.