Drentse gemeenten ten strijde vanwege grote tekorten op jeugdhulp Gemeenten in Drenthe kampen met grote tekorten op de jeugdzorg (Foto: RTV Drenthe)

De twaalf Drentse gemeenten willen van het Rijk meer geld voor jeugdhulp. De tekorten lopen volgens de gemeenten enorm op.

In een brief aan alle partijen in de Tweede Kamer schrijven de Drentse gemeenten dat de tekorten op de jeugdhulp dit jaar naar verwachting oplopen tot 19 miljoen euro.



Toename aantal kinderen

Volgens de gemeenten is er gekort op het budget toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. Sinds die periode zijn er juist steeds meer kinderen die zorg nodig hebben bijgekomen. "Wij zetten alles op alles om de kinderen van adequate zorg en ondersteuning te blijven voorzien, maar de financiële grenzen van wat wij kunnen komt wel in zicht", zegt voorzitter Roger de Groot van het Algemeen Bestuurlijk Overleg Jeugdhulpregio Drenthe, tevens burgemeester van De Wolden.



Stroppenpot

Er is wel een stroppenpot voor gemeenten met tekorten, maar de regels daarvoor zijn zo streng dat het in de praktijk niet helpt. Daarom moet het jaarlijkse budget omhoog, schrijven de Drentse gemeenten.



Verder oplopend tekort

De Drentse gemeenten verwachten dat het tekort volgend jaar verder op zal lopen. Volgens De Groot komt hierdoor de noodzakelijke zorg voor kinderen in gevaar en kunnen er wachtlijsten ontstaan. "We doen daarom een klemmend beroep op de Tweede Kamerfracties om in het belang van de jeugd hier aandacht voor te hebben."