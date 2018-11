Jarenlang gesteggel ten einde: Assen krijgt geen outlet

Jarenlang droomde Raymond Coronel van een Factory Outlet Center (FOC) in Assen. Maar die droom komt niet uit voor de initiatiefnemer. Vandaag zette de gemeente Assen definitief een streep door de plannen.

Assen zegt dat een FOC niet meer haalbaar is, omdat Provinciale Staten eerder aangaven dat er in de nieuwe omgevingsvisie geen ruimte voor is. Er is lange tijd over gesteggeld, maar nu is duidelijk dat het FOC er niet komt.In januari 2015 worden de plannen met veel enthousiasme gepresenteerd. Er is een investering van 40 miljoen euro nodig voor de tweehonderd winkels. Daarnaast levert het vijfhonderd banen op en moet het outlet center anderhalf miljoen bezoekers trekken. Ondernemers in de binnenstad zijn minder enthousiast. Zij zijn bang voor een leegloop van het Asser centrum, dat het al moeilijk heeft.Maar uit een onderzoeksrapport blijkt in oktober dat jaar dat er wel degelijk behoefte is aan een FOC. Volgens onderzoeksbureaus zijn de negatieve effecten voor bestaande winkels beperkt. Vastgoedondernemers en projectontwikkelaar Henk Ziengs slijpen de messen en nemen het op tegen de outletplannen. Hun plan: een city outlet. Zij willen in het centrum panden opkopen, slopen en met subsidie een nieuwe outlet bouwen. Maar die plannen krijgen nooit gestalte.Het is inmiddels januari 2016. Het college van burgemeester en wethouders in Assen kiest definitief voor een FOC bij het TT Circuit. Ook moet er worden geïnvesteerd in de binnenstad. Ondertussen strooien beide kampen met allerlei beweringen: zo genereert een FOC volgens een hoogleraar veel nieuwe banen, maar is een outlet volgens een adviesbureau weer desastreus voor de binnenstad.In februari velt de gemeenteraad een oordeel: er mag een FOC komen. Negentien raadsleden stemmen voor, veertien tegen. Blije gezichten bij de initiatiefnemers, teleurstelling bij de tegenstanders. Maar met het besluit van de raad gaat er nog geen schop de grond in. De provincie moet namelijk de zogeheten omgevingsvisie aanpassen, om een FOC mogelijk te maken.Een paar maanden later, in april, blijkt dat Gedeputeerde Staten willen meewerken aan de komst van een FOC. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra zijn alle plussen en minnen tegen elkaar afgestreept en zijn ze tot een positief oordeel gekomen. "Onbegrijpelijk", vindt Peter Sluyter van MKB Assen. Tot opluchting van de tegenstanders is er in Provinciale Staten geen meerderheid voor een FOC. Coronel trekt zijn oorspronkelijk plan in.Het plan lijkt daarmee van de baan, maar niets is minder waar. De initiatiefnemers en de gemeente Assen komen met een nieuw plan. Het nieuwe plan, genaamd OutleTT, moet passen in de zogeheten toeristische recreatieve zone. Assen gaat opnieuw akkoord, maar de provincie niet.Opnieuw legt Coronel zich er niet bij neer. Hij probeert het nog één keer. Coronel garandeert dat er net zoveel vrijetijdsattracties en horeca komen als de hele oppervlakte van z'n fashioncomplex. Die garantie doet hij in een brief aan Gedeputeerde Staten als reactie op de nieuwe omgevingsvisie, waar de provincie over praat.Maar afgelopen maand zetten Provinciale Staten definitief een streep door een FOC. De outlet past niet in de nieuwe omgevingsvisie. Er is namelijk geen ruimte voor weidewinkels - dat zijn grote alleenstaande winkels buiten de bebouwde kom - in het buitengebied. Assen beseft dat niets meer mogelijk is en trekt er vandaag de stekker uit, zo blijkt uit een brief die vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd.Zo komt er een einde aan jarenlang gesteggel over het FOC, met Raymond Coronel teleurgesteld aan de ene kant en binnenstadsondernemers blij aan de andere kant. Maar Coronel blijft zijn zinnen zetten op een outlet center in het Noorden.