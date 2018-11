Deel dit artikel:













Raymond Coronel: Vroeg of laat komt er een FOC in het Noorden Initiatiefnemer FOC Raymond Coronel (links) (foto: archief RTV Drenthe )

Ondernemer Raymond Coronel vindt het jammer dat de gemeente Assen de handdoek in de ring gooit wat betreft een Factory Outlet Center (FOC).

"De gemeente ziet er geen heil meer in om verder te strijden. Ja, dat vind ik jammer. We hebben hier vier jaar samen aan gewerkt", zegt Coronel aan de telefoon.



Verkiezingen

De gemeente Assen beëindigde deze week de intentieovereenkomst met Coronel. Door een eerder nee van de provincie ziet de gemeente geen mogelijkheid meer om alsnog een fashion-complex te realiseren bij het TT Circuit. Coronel wilde nog wel verder met Assen. "Er komen provinciale verkiezingen aan en misschien dat er dan toch weer een andere wind waait op het provinciehuis."



'Weerstand onbegrijpelijk'

Coronel vindt de weerstand die hij ervaart in Drenthe onbegrijpelijk. "In Drenthe gaat het blijkbaar toch anders dan in de rest van Europa. Maar vroeg of laat komt er een outletcentrum in het Noorden. Ik ga nu verder kijken."



Op welke regio Coronel nu zijn ogen gaat richten wil hij niet zeggen. "Straks krijgen we daar weer hetzelfde gedoe. Daar heb ik geen zin in. Jullie zien het van zelf."