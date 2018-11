Burgemeester Van Oosterhout over vertrek Dijkstra: We zijn tekort geschoten

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen betreurt het vertrek van LEF!-raadslid Kees Dijkstra.

Dijkstra maakte aan het begin van de raadsvergadering vanmiddag, zichtbaar emotioneel, zijn aftreden bekend.In zijn verklaring vertelde hij dat het werk als raadslid een flinke wissel heeft getrokken op zijn gezin en zijn werk. Dat nam hij in eerste instantie voor lief, maar hij miste steeds meer de steun en begeleiding vanuit LEF!.Dijkstra: "Er gingen veel goede mensen weg en dat heeft mij steeds meer aan het twijfelen gebracht. Ik heb geprobeerd om met LEF! in gesprek te komen, heb geschreeuwd om aandacht, maar het bleef stil. Geen gesprek, geen mail, niks. Ik ben eigenlijk doodgezwegen.""Ik vind het heel jammer", reageert burgemeester Van Oosterhout. "Hij is gekozen in de raad en had er zin in. Als je nieuw komt in zo'n politiek bestel, de wereld van de gemeenteraad...dat is even wat anders dan dat je je aanmeldt als grensrechter bij de voetbalclub. Dat leert vrij snel. Dit is wel ingewikkelder."De burgemeester benadrukt dat het begeleiden van nieuwe raadsleden in eerste instantie een taak is van de fractie. Hij deed in zijn toespraak, na het aftreden van Dijkstra, een oproep aan alle 39 gemeenteraadsleden. "Als iemand nieuw is in de fractie, dat je die moet begeleiden of helpen. We zijn met elkaar tekort geschoten. De fractie zelf had daar ook een stevige rol in kunnen spelen", concludeert Van Oosterhout."Het is de bedoeling dat de gemeenteraad niet een clubje professoren en academici wordt en dat het alleen voor academici te volgen is. Dat vond ik het mooie van Kees Dijkstra. Een man uit de volkswijk Angelslo met het hart op de goede plek. Zo iemand moet je ondersteunen en helpen om een goede plek te vinden in de raad", aldus de burgemeester.De eerste opvolger van Dijkstra is Jenneke Ensink. Of zij terugkomt, is nog niet duidelijk. Het bestuur van LEF! en de fractie komen vanavond tijdens een ingelaste vergadering bijeen.