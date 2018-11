Deel dit artikel:













Celstraf en vrijspraak voor grootschalige pgb-fraude Margriet R. uit Paterswolde is veroordeeld wegens pgb-fraude (foto: Pixabay)

Margriet R. uit Paterswolde is voor pgb-fraude veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 9 voorwaardelijk voor. Haar man is vrijgesproken door de rechtbank in Zwolle.

Geschreven door Jeroen Kelderman



De twee waren bestuurders van stichting Buitenbeentje. De 56-jarige Margriet R. mag ook 5 jaar lang niet in de zorg werken. Bovendien moet de vrouw ruim 850.000 aan illegaal verdiend geld terugbetalen aan de Staat. Omdat het echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, moet ook de vrijgesproken B. meebetalen.



Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden 18 maanden gevangenisstraf tegen Margriet R. Tegen Arend B. werd 10 maanden gevangenisstraf geëist. De officier van justitie wilde ook dat beide verdachten een beroepsverbod van 5 jaar zouden krijgen.



De vrouw gaf leiding aan een stichting die persoonsgebonden budgetten ontving voor zorgverlening. Ze vervalste volgens de rechtbank verantwoordingsformulieren en ontving zo ten onrechte een zorgbudget. In plaats van zorg voor cliënten werd het geld uitgegeven aan zaken als wasmachines, fietsen, abonnementen op een dierentuin en vakanties.



