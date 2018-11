Deel dit artikel:













Programma eerste ronde noordelijke districtsbeker Bekijk hier het programma van de 1e knockoutronde in de noordelijke districtsbeker

VOETBAL- Deze week staat voor de amateurvoetballers de 1e knockoutronde in de noordelijke districtsbeker op het programma, met daarbij 32 Drentse clubs.

Daarbij ontbreekt zondaghoofdklasser Alcides, want de Meppeler vereniging werd voor deze ronde vrijgeloot. Inmiddels is FC Zuidlaren alweer afgevallen, want die club speelde op 20 oktober al tegen TLC en verloor met 2-0.



ACV - LEO verplaatst

ACV - LEO, die voor morgenavond stond gepland, is afgelast vanwege het overlijden van Casper Hoving, voormalig aanvoerder van LEO. Van hem wordt morgen afscheid genomen. Het duel is verplaatst naar volgende week dinsdag.



Hieronder het bekerprogramma voor de overgebleven Drentse clubs deze week:



Vanavond om 20.00 uur

HZVV - Sweel

LTC - CEC



Donderdag 8 november om 20.00 uur

Annen - VKW

GOMOS - vv Emmen

SVBO - SVV'04



Zaterdag 10 november

14.30 uur

Rouveen - SVN'69

SC Elim - Noordscheschut

SVM - Ruinerwold

Drenthina - Weerdinge



17.00 uur

Valthermond - De Weide

MSC - ZZVV



Zondag 11 november

14.00 uur

Dalen - Achilles 1894

Pesse - Nieuw Buinen

Raptim - WKE'16



14.30 uur

Hoogeveen - Dwingeloo



Dinsdag 13 november om 20.00 uur

ACV - LEO