ACV wil snel beloofde extra kleedkamers en nieuwe hoofdtribune

Voetbalclub ACV is boos op de gemeente Assen. De club wordt al meer dan twee jaar aan het lijntje gehouden als het gaat om dringende uitbreiding van kleedkamers en de vervanging van de hoofdtribune waar asbest op het dak zit.

Er moet nog voor 1,5 miljoen geïnvesteerd worden in het voetbalcomplex op sportpark Stadsbroek, waarbij de club zelf drie ton inbrengt. Het gaat om zes nieuwe kleedkamers die nodig zijn voor de jeugd- en de damesafdeling, een nieuwe hoofdtribune en meer vergader- en commissieruimte.ACV-voorzitter Marco de Rijke eist duidelijkheid van de gemeente. “We hebben van de ambtenaren concrete plannen moeten indienen, met kostenramingen, in verband met de begroting voor 2019. We hebben nog voor de zomer een architect, een calculator en een constructeur aan het werk gezet om alle gegevens aan te leveren. Maar daarvan zien we helemaal niets terug in de begroting."AVC, dat 1.100 leden telt, is bezig het sportcomplex te verduurzamen. De club kreeg voor het afgelopen seizoen al ledverlichting rond het hoofdveld en een nieuw kunstgrasveld. De kosten hiervan, ruim vijf ton, zijn betaald door de gemeente, die eigenaar is van het complex.De investering was nodig vanwege de eisen die de KNVB stelt aan voetballen in de 3e divisie. Verder heeft de club zelf het clubhuis en de kleedkamers duurzamer gemaakt. Daarna zouden hoofdtribune en extra kleedkamers volgen. Inmiddels is de club gedegradeerd naar de Hoofdklasse.De Rijke zegt dat de club er de laatste maanden alles aan heeft gedaan om duidelijkheid te krijgen van de gemeente of het uitbreidingsplan voor de kleedkamers kon doorgaan. “In gesprekken is zelfs de noodzaak van de uitbreiding onderschreven. Maar we hebben nog steeds niks gehoord, er is alleen oorverdovende stilte.”De club wil nu weten waar ze aan toe is. “Die extra kleedkamers zijn hard nodig. Die urgentie hebben we ook keer op keer aangegeven bij de gemeente. Het had al voor het seizoen 2018/2019 gemoeten. Nu hebben we geen plek voor de dames en voor de jeugd, waardoor onze kleedkamers op drukke dagen uitpuilen en er soms onwenselijke situaties ontstaan”, aldus de voorzitter.Volgens de De Rijke zijn zes extra kleedkamers niet overvraagd. “Dat is volgens de normen van de KNVB, als je kijkt naar het aantal spelers. En als we dan toch gaan bouwen, is het handig dat er ook gelijk rekening wordt gehouden met vervanging van de hoofdtribune en extra vergaderruimte, zodat we straks niet voor rare verrassingen komen te staan.”ACV wil zo snel mogelijk een besluit van de gemeente. “Dan kunnen we in de winterstop nog aan de slag”, besluit De Rijke. “Want eigenlijk hadden die kleedkamers er al moeten zijn.”