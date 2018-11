Deel dit artikel:













Hotel de Jonge in Assen na miljoeneninvestering weer 40 jaar vooruit Inspectie van de nieuwe viersterren hotelkamer bij Hotel de Jonge (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Een laatste inspectie van de 15 nieuwe hotelkamers bij Hotel de Jonge (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Voor ruim twee miljoen eruo is City Hotel de Jonge in hartje Assen opgeknapt en uitgebreid. En ook al is die klus door bouwkundige tegenvallers nog niet helemaal klaar, er staat alweer een nieuw uitbreidingsplan in de steigers. Voor vijf miljoen worden er nog meer hotelkamers aan de achterkant van het hotel bijgebouwd, met stadswoningen in de Singelpassage.

Geschreven door Margriet Benak

"Met deze investeringen, kan ons hotel straks weer zo'n dertig tot veertig jaar vooruit", zegt eigenaar en vastgoedbaas David Maas van Wima BV. Twee problemen zijn met de hoteluitbreiding in één klap opgelost: nachtelijke horecaoverlast in de Brinkstraat en jarenlange winkelleegstand in de Singelpassage.



Hotelreceptie in caféstraat

Ondertussen zijn de afgelopen maanden 15 hotelkamers volledig vernieuwd, is het restaurant aangepakt, en volgt vanaf januari de realisatie van een nieuwe hotelreceptie met bar en lobby op de plek van de caféstraat. Dat moet voor de zomer klaar zijn. "Assenaren zullen misschien de cafés wat missen. Maar voor ons hotelbedrijf is het beter, om een goed restaurant te hebben en viersterrenhotelkamers, zonder nachtelijk cafélawaai."



Winkelpanden opgekocht

Ondertussen werkt David Maas verder aan zijn plan om aan de achterkant van het stadshotel nog eens 27 hotelkamers erbij te bouwen, in vier bouwlagen, op de plek waar nu nog diepe, lege winkelpanden te vinden zijn. De panden zijn in de afgelopen jaren stuk voor stuk opgekocht door Maas. Ze gaan allemaal plat voor een nieuwe vleugel hotelkamers, en aan de kant van de Singelpassage bouwt Maas 25 stadswoningen.



Deze fase volgt zodra de 15 nieuwe hotelkamers, die er nu zijn bijgebouwd, goed gevuld worden. "Eerst eens kijken hoe de nieuwe hotelkamers het doen, en dan gaan we verder aan de slag. Ik gok binnen zo'n anderhalf jaar", zegt Maas.



Van levensbelang

Volgens algemeen directeur Rob Riper is de vernieuwing 'van levensbelang' voor het stadshotel. "We moeten terug naar de grandeur van vroeger. Klanten moeten kwaliteit hebben, de kamers moeten lekker fris zijn, met goed slaapcomfort, en voorzien van goede wifi, tv, modern sanitair, en verder niet te veel opsmuk. Less is better is ons motto. Het moet geen kermis worden", aldus Riper.



Markt niet verzadigd

Volgens Maas is er geen sprake van dat er straks een overaanbod is van hotelkamers, met Hotel Assen van Van de Valk om de hoek, en met de uitgebreide hotelkamers van de Bonte Wever. "Zij zitten vooral op de zakelijke markt. Wij krijgen hier de particulier, die naar het museum gaat, naar het TT Circuit of lekker wil fietsen in de omgeving."