Michael Chacón man van de wedstrijd tegen SC Heerenveen Michael Chacón in actie tegen Ajax (foto: Gerrit Rijkens)

Michael Chacón was volgens jullie gisteren de beste man van FC Emmen tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen.

De middenvelder won de verkiezing ruim: hij kreeg bijna 37 procent van de stemmen. Doelpuntenmaker Reuven Nijmeijer eindigde met een vijfde van de stemmen achter Chacón, Doelman Kjell Scherpen werd derde (11 procent).



De ontmoeting in Heerenveen eindigde in 1-1, waardoor Emmen een meer dan verdiend punt meenam naar Drenthe.



Zaterdag neemt FC Emmen het om 18.30 uur in eigen huis op tegen NAC.