Muziekwinkel Soundhouse stopt ermee: 'Het is niet meer zoals vroeger' Er hangen nog tal van gitaren aan de muur bij Soundhouse (foto: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Na 42 jaar houdt muziekwinkel Soundhouse in Hoogeveen het voor gezien. Eigenaar Tjeerd Bruinsma heeft geen opvolger en dat betekent het einde van een instituut in de Drentse muziekwereld.

"Ik ben net 67 geworden en je kunt er niet eindeloos mee door blijven gaan", zegt Bruinsma. "Bovendien gaan de zaken ook niet meer zo als vroeger. Het internet heeft daar invloed op, maar ook het wegvallen van het live-circuit. Er zijn gewoon minder bruiloften en partijen waar live muziek wordt gespeeld."



Blokfluiten en elektrische orgels

Het begin van het muziekjaar was voor Soundhouse altijd een interessant moment. "Dan brachten we zo vierhonderd blokfluiten en lesboekjes naar de muziekscholen toe. En er gingen tal van elektrische Solina orgels de deur uit. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Ook de aandacht voor muziek op school is veel minder dan vroeger."



Bekende klanten

De winkel aan de Industriestraat in Hoogeveen hangt nu nog vol met gitaren en er staan nog veel versterkers. De komende maanden hoopt Bruinsma ze te verkopen. Mogelijk komt er nog een bekende klant op af, want die zijn er door de jaren genoeg geweest in zijn winkel.



"Herman van Veen was de leukste. Zijn gitariste was hier ooit verschillende gitaren aan het testen. Uiteindelijk koos ze een exemplaar voor hem uit, onder voorwaarde dat hij terug mocht wanneer hij niet zou bevallen. Een dag later kwam Van Veen binnenlopen. Ik was bang dat hij hem terug zou brengen, maar hij kwam me alleen even persoonlijk bedanken."



"Ook kwam Pascal Jacosen van Bløf hier ooit in de winkel", vervolgt Bruinsma. "Hij had en muts op, dus ik herkende hem niet. Maar ik raakte met hem aan de praat en vroeg of hij in een bandje speelde. Bleek hij de zanger van Bløf te zijn."



Nog enkele maanden open

Bruinsma hoopt dat hij voor de zomer zijn zaak heeft leeg verkocht. Maar het kan volgens hem ook in april al klaar zijn. Tot die tijd is er voor een mogelijke opvolger nog tijd om zich te melden, maar de winkeleigenaar heeft er weinig vertrouwen in dat zijn zaak blijft bestaan. "De financiering hiervan is lastig."