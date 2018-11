Emmen zet investeringen in de ijskast vanwege tekorten

De gemeente Emmen haalt de investeringen uit de begroting voor 2019. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad.

Wethouder Jisse Otter zag het liefst wel dat de gemeenteraad de begroting goedkeurt en dat de gemeente in 2019 met een aangepast plan komt om de financiën in toom te houden.Na aandringen van de oppositie is het raadsbesluit aangepast en worden de investeringen eerst in de ijskast gezet. Zo kan er voor de deadline van 15 november een begroting naar de provincie Drenthe, zonder gevolgen op het toezicht van de provincie op de gemeente.De gemeente Emmen heeft naar eigen zeggen te kampen met miljoenentegenvallers. Het tekort dit jaar komt waarschijnlijk op 8 miljoen euro uit, in plaats van de beoogde vier miljoen euro.Een aantal oppositiepartijen liet gelijk bij aanvang weten niks te zien in het behandelen van de begroting zoals deze er nu ligt."Ik zie het liefst een nieuwe begroting, waarin alle bestaande problematiek verwerkt is", aldus 50Plus-fractievoorzitter Jan Fonhof. Ook de VVD, SP, PVV, D66, GroenLinks en ChristenUnie lieten zich kritisch uit.Henk Huttinga (ChristenUnie) is van mening dat de gemeenteraad geschoffeerd is. "Het nieuwe raadsvoorstel had vrijdagavond gelijk meegestuurd moeten worden, want u had ons richting mee moeten geven." Ook vraagt Huttinga zich af of het college de 'financiële storm' niet eerder zag aankomen."We hadden de raad misschien één of twee dagen eerder kunnen informeren", antwoordt de wethouder. "Dit proces is verre van goed gelopen. Zo hoort het niet, zo willen we het niet, maar soms overkomt dat je gewoon."Ook D66 stak fel van leer. Volgens de democraten had er eerder ingegrepen moeten worden als het gaat om bijvoorbeeld Wildlands.Otter benadrukt dat Wildlands als een zelfstandig bedrijf 'buiten de deur gezet is'. "We moeten ook kijken naar de mogelijkheden die de gemeente heeft. Daarnaast is het altijd lastig. Aan hun kant vergt het ook enige tijd. Of je bent te vroeg met ingrijpen, of te laat."Coalitiepartijen PvdA, CDA en Wakker Emmen schaarden zich achter het college en wilden de huidige begroting in ieder geval bespreken. Fractievoorzitter Pascal Schrik van Wakker Emmen is van mening dat het college 'een verstandige en realistische keuze' heeft gemaakt door de investeringen voorlopig opzij te zetten. "Maar Wildlands gaat ons linksom of rechtsom geld kosten", concludeert hij.Ook de stijgende kosten door jeugdhulp baren enkele fractievoorzitters zorgen. Voor de zomer werd gesproken van een tekort van vier miljoen euro, nu ligt dat op 6,5 miljoen euro. Wethouder Robert Kleine geeft aan meer grip te willen creëren op de kosten, die stijgen.Een maand geleden presenteerde het Emmer college nog grootse plannen voor de toekomst in zijn meerjarenbegroting, met forse investeringen in wegen en spoorverbindingen. De tekorten die voor het weekend bekend zijn gemaakt, gaan over voorlopige cijfers. In december moet meer duidelijkheid komen. "Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen of niet", aldus Otter.Donderdag praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp.