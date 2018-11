Deel dit artikel:













Belofte afschaffen betaald avond- en zondagparkeren in Assen niet waargemaakt Betaald parkeren in Assen 's avonds en op zondag blijft voorlopig (foto: archief RTV Drenthe)

Wethouder Roald Leemrijse van Assen baalt er zelf ook stevig van. Maar de belofte om per 1 januari het betaald avond- en zondagparkeren in het centrum weer af te schaffen kan hij niet nakomen.

Geschreven door Margriet Benak

Die belofte is eerder dit jaar gedaan door het nieuwe college in het bestuursakkoord. Maar op het parkeerbedrijf komt Assen ineens structureel vier ton tekort. Vooral het duurdere straatparkeren levert minder op, omdat auto's meer de goedkopere parkeergarage opzoeken.



Als per 1 januari ook het betaald parkeren in de avond en op zondagmiddag weer verdwijnt, ontstaat er een extra gat van 150.000 euro, waar geen dekking voor is, waarschuwt Leemrijse.



'Belofte maakt schuld'

Stadspartij PLOP, VVD en CDA hebben er grote moeite mee, dat de toezegging niet wordt nagekomen. "Belofte maakt schuld`, aldus de VVD. Die deed al eerder moeite, net als PLOP, om het betaald zondag- en avondparkeren weer ongedaan te maken. De VVD wil het bezoek aan de binnenstad stimuleren, en ziet het afschaffen als een belangrijk middel.



Zorgvuldigheid boven snelheid

Leemrijse houdt vast aan zorgvuldigheid, boven snelheid. "Ik weet wat we beloofd hebben in het bestuursakkoord, maar ik ga niet nu versneld maatregelen nemen, die straks misschien toch niet goed uitpakken. Eerst is een goede analyse nodig, daarna gaan we met de binnenstadsondernemers in gesprek. Inzet blijft in elk geval het parkeren aantrekkelijker te maken."



Stadspartij PLOP wil desnoods de 150.000 euro uit andere potten halen, zoals het binnenstadsfonds waar miljoenen inzitten om het centrum op te knappen. Leemrijse wil daar niet aan. "We staan met u achter een aantrekkelijker parkeerbeleid in de binnenstad, maar het tempo waarin, dat halen we helaas niet, hoe spijtig ook!", aldus Leemrijse.



Mercuriusgarage slopen

Stadspartij PLOP stelt vast dat er in Assen mogelijk te veel parkeergarages zijn. "Zelfs op hoogtijdagen rond Sinterklaas en kerst krijg je ze niet vol. Waarom de verouderde Mercuriusgarage niet slopen, en herontwikkelen voor wonen, werken en ontmoeten. Dat levert geld op en scheelt onderhoudskosten voor het parkeerbedrijf", aldus Henk Santing van PLOP.



Leemrijse zegde toe alle suggesties mee te nemen in de analyse van de parkeertekorten.