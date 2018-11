Jenneke Ensink keert terug bij LEF! na opstappen Kees Dijkstra

Jenneke Ensink uit Schoonebeek komt terug in de gemeenteraad van Emmen voor tweemansfractie LEF!, nadat Kees Dijkstra vanmiddag zijn aftreden bekendmaakte.

Het bestuur en de fractie kwamen vanavond in spoedberaad bijeen. Aangezien Kees Dijkstra zijn zetel aan de partij ter beschikking heeft gesteld, is besloten dat Ensink terugkeert. Zij wordt op 20 december als raadslid geïnstalleerd en zat de vorige raadsperiode in de gemeenteraad.Ensink stond na fractievoorzitter Harry Leutscher als tweede op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dijkstra stond op plek vijf, maar kwam door middel van voorkeursstemmen samen met Leutscher in de raad terecht. LEF! hoopte na de gemeenteraadsverkiezingen op vier zetels, maar dat werden er wederom twee stuks.Kees Dijkstra las eerder vandaag zichtbaar geëmotioneerd een verklaring voor waarin hij zei te stoppen als raadslid. In die verklaring vertelde hij dat het werk als raadslid een flinke wissel heeft getrokken op zijn gezin en zijn werk. Dat nam hij in eerste instantie voor lief, maar hij miste steeds meer de steun en begeleiding vanuit LEF!."Ik heb geprobeerd om met LEF! in gesprek te komen, heb geschreeuwd om aandacht, maar het bleef stil. Geen gesprek, geen mail, niks. Ik ben eigenlijk doodgezwegen", aldus het inmiddels vertrokken raadslid.LEF! stelt in een korte verklaring 'de situatie als identiek te beoordelen, maar de feiten echter anders'. "Wij vinden het spijtig dat het met Kees zo is verlopen, vooral omdat het niet gelukt is om hem erbij te houden."Fractievoorzitter Harry Leutscher laat in een telefonische reactie weten 'het op deze manier verwoord te hebben' en wil verder niet op de aantijgingen in gaan. "Maar een leuke dag is het natuurlijk niet."