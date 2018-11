Deel dit artikel:













Fred de Boer langer aan het roer bij ACV Fred de Boer (links) verlengt bij ACV (foto: ACV)

Fred de Boer is ook volgend voetbalseizoen hoofdtrainer van hoofdklasser ACV in Assen. De Boer verlengt zijn contract met een jaar bij de club waar hij nu drie achtereenvolgende jaren voor de groep staat.

“Ik vind het mooi en ben er trots op", zegt De Boer. "Met de vorige periode erbij ben ik straks zeven jaar aan deze club verbonden. Bij ACV gaat het niet alleen om het resultaat dat je als trainer bereikt."



In de periode 2002-2005 was 54-jarige De Boer ook trainer van ACV. Bij zijn terugkeer in 2016 kende hij meteen succes door kampioen te worden en te promoveren naar de Derde Divisie. Het volgende jaar degradeerde ACV weer. Momenteel kan de ploeg de periodetitel worden gewonnen als ze de inhaalwedstrijd tegen SC Genemuiden wint.



Eerder werkte De Boer bij VV Bennekom, ODIN’59, ADO’20 (ass.), Be Quick 1887, SC Heerenveen (voetbalacademie), ACV, Leeuwarder Zwaluwen, ONS Sneek, Drachtster Boys en SC Heerenveen (vrouwen).