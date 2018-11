Assen snel in gesprek met plannenmakers bij TT Circuit

Assen heeft nog deze week een gesprek met IceWorld Drenthe over de vorderingen met het ijs- en skicomplex. Ook wil de gemeente zo snel mogelijk in gesprek met de intiatiefnemers van TT Speed World, TT Hotel en TT Plaza.

Dat zei wethouder Roald Leemrijse vanavond in de raad van Assen. Verschillende partijen willen van hem weten hoe het ervoor staat met invulling van de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT Circuit nu de komst van een Factory Outlet daar definitief is afgeblazen. Een groep ondernemers, waaronder Assenaar Henk Ziengs, wil daar wel investeren en heeft daar al jaren grond in bezit voor onder meer een TT Hotel, een casino en TT Plaza, maar die zagen een FOC niet zitten.Stadspartij PLOP wil nu wel eens weten hoe de vlag erbij hangt, nu het outletplan definitief is afgeschoten. "Het is een gebied voor kansrijke initiatieven, tenminste als de provincie er niet voor gaat liggen. Na luid geblaat van die grote ontwikkelaars in het gebied van TT World, is het al tien maanden oorverdovend stil. Bestaan die plannen nog, of was het nepnieuws?", vraagt Henk Santing van Stadspartij PLOP zich af. Ook de PvdA wil weten of er al een plan zover is dat in de TRZ de schop in de grond kan. 'Iets met één schaap over de dam?"Volgens Leemrijse is er regelmatig overleg met de partijen die iets willen in de TRZ bij Assen-Zuid. 'We hebben ook een intentieovereenkomst getekend, en er is minimaal twee keer per jaar overleg. Maar naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond de Outlet gaan we zo snel mogelijk met de partijen in gesprek, en de uitkomsten zullen we delen", aldus Leemrijse.Met IceWorld Drenthe praat de gemeente Assen vaker, zo zegt Leemrijse. Er is een intentieovereenkomst met VolkerWessels voor ontwikkeling van het plan en die is voor de zomer nog met enkele maanden verlengd. Op 30 november loopt deze af. "We hebben deze week een gesprek over hoever het plan nu gevorderd is. Maar het is een commerciële partij die dit ontwikkelt, en het is aan hen om aan te geven hoe ver ze zijn", aldus Leemrijse. "Dus in hoeverre ik dat met de raad kan delen, daar kan ik geen beloftes over doen."