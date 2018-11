Roden blij met nieuwe kampeerwinkel in pand Vrijbuiter

"Dit is fantastisch nieuws voor heel Roden en omstreken." Dat zeggen eigenaar Jan Willems van Alida's Smulpaleis en Sjors van der Heide van VDA Vastgoed over het nieuws dat er een nieuwe kampeerwinkel in het enorme pand van de Vrijbuiter komt.

"Sinds bekend werd dat de Vrijbuiter in moeilijkheden zat, hebben we in een goede afloop geloofd. We wisten dat er iets speelde, maar ik ben blij dat nu de kogel door de kerk is", aldus Willems, die buurman is van de grote kampeerhal aan de Vrijetijdsboulevard in Roden.In september werd de Vrijbuiter failliet verklaard. Voor Alida's Smulpaleis was het een kleine domper. Veel klanten aan de kampeerwinkel combineerden dit met een bezoekje aan de cafetaria. "We draaiden tien tot twaalf procent minder omzet dan een jaar geleden. Dat viel me eerlijk gezegd nog mee", zegt Willems, die de afgelopen jaren behoorlijk investeerde in zijn zaak. "We zijn luxer geworden. Als de Vrijbuiter er nog was geweest, dan hadden we denk ik een kwart meer omzet gedraaid dan nu."VDA Vastgoed is een van de zeven lokale bedrijven die in de nieuwe Kampeerhal Roden investeert. Eigenaar Van der Heide is blij dat het rond is. "Dat er nu een nieuwe kampeerwinkel in het pand van de Vrijbuiter zit is heel belangrijk voor Roden, maar eigenlijk zelfs voor heel Drenthe. Dat pand is 22.000 vierkante meter groot. Zonder kampeerwinkel was er eigenlijk geen Vrijetijdsboulevard meer."De afgelopen maanden zag Van der Heide, die ook eigenaar is van de Intersport Megastore en indoorskibaan Snow&Co op de Vrijetijdsboulevard, vooral lege parkeerplaatsen. "De Vrijbuiter was een magneet. Daar kwamen jaarlijks 700.000 tot een miljoen mensen naartoe. Dit zorgt ook voor veel bezoekers bij de andere winkels aan de Vrijetijdsboulevard. Daarom vind ik het ook belangrijk om in de nieuwe Kampeerhal te investeren. Het is een kans."De nieuwe winkel gaat volgens Van der Heide op een andere manier werken. Internet wordt daarbij ook een belangrijke tak. "Er zijn enkele nieuwe mensen aangetrokken met frisse ideeën. Of we nog altijd rekenen op evenveel bezoekers? Als we twintig procent minder klanten en twintig procent minder omzet draaien, dan kan het ook."De gemeente Noordenveld maakte de laatste jaren verschillende plannen voor de Vrijetijdsboulevard. Willems denkt dat de nieuwe kampeerhal hiervoor ook een impuls kan zijn."In de afgelopen anderhalf jaar zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld voor de boulevard. Het wordt bijvoorbeeld startpunt voor fietsroutes en -evenementen. Bovendien werd er gesproken van een vernieuwing van het gebied, want het is nooit doorontwikkeld. De komst van de Kampeerhal Roden kan daarbij een zet in de rug zijn."