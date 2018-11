Formule 1 naar Zandvoort? Rijd toch 198 kilometer verder

Formule 1-coureurs die in 2020 de Grand Prix van Nederland aan willen doen, worden met een omleiding geconfronteerd. Het Circuit Zandvoort is afgesloten en de coureurs kunnen beter doorreizen naar Assen.

Dat is de boodschap van een groep Assenaren. Ze lieten hiervoor een speciaal verkeersbord maken met de bedoeling deze bij Zandvoort te plaatsen. Het is een nieuwe ludieke actie, nadat dezelfde groep gisterochtend een spandoek boven de A28 hing. Daarmee claimde het actiecomité de hoofdingang van het Circuit Zandvoort bij het TT Circuit.De afgelopen week is de strijd om de organisatie van de eerste GP Formule 1 in Nederland sinds 1985 verscherpt. Zowel het TT Circuit als het circuit van Zandvoort hebben zich beschikbaar gesteld. Niet alleen een Asser actiegroep is inmiddels actief, ook cabaretier Youp van 't Hek bemoeide zich afgelopen weekend met de plannen.