'Het Noorden is meer dan alleen de stad Groningen'

NS wil de reistijd tussen de Randstad en Groningen verkorten. Over het verbeteren van deze verbinding wordt al jaren gesproken, maar nu ligt er een concreet plan waarbij Drenthe wordt overgeslagen. Dat is tegen het zere been van gedeputeerde Henk Brink. Hij vindt het Noorden 'meer dan alleen de stad Groningen.'

Begin volgend jaar gaan de spoorwegen met een testrit de haalbaarheid van snellere treinen onderzoeken. De stations in Assen en Lelystad worden overgeslagen, waardoor de reistijd een kwartier korter wordt.Brink juicht de testrit toe, maar is van mening dat Assen wel degelijk mee moet worden genomen als de reistijd in de toekomst wordt verkort. "Een stop in Drenthe is een must en daar maak ik mij nog steeds hard voor.""Het is goed dat die proef er komt, want de verbinding vanuit het Noorden met de Randstad kan sneller en moet beter. We hebben een redelijk eenvoudig spoornet: een lijn door de polder en een lijn door de Veluwe. Bij Zwolle heb je te maken met wat kruisingen, maar verder is het redelijk overzichtelijk. Dus wat ons betreft kan er daadwerkelijk sneller worden gereden."De gedeputeerde heeft eerder laten weten zich hard te maken voor een stop in Drenthe. "Dit gaat om een testrit. Bij de definitieve keuze vind ik dat er een stop moet zijn in Assen. Hoe ik dat ga doen? Laat mij daar nog even op broeden. Maar ik vind wel dat we samen moeten optrekken als Noord-Nederland. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", waarschuwt Brink.