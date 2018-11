Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











File na ongeluk met drie auto's op A28 Drie auto's zijn bij het ongeluk betrokken (foto: Van Oost Media)

Op de A28 tussen de afslagen Assen-West en Vries is een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn drie auto's betrokken. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Door het ongeluk staat er een file in de richting van Groningen. De vertraging bedraagt zo'n drie kwartier. Twee rijstroken zijn afgesloten, verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. Bij Assen-Noord wordt het verkeer van de A28 geleid.