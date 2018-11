Automonteurs staken: 'Een historisch en treurig moment'

"Het is een historisch, maar tegelijkertijd een treurig moment: voor het eerst in 150 jaar een staking in de motorvoertuigenbranche. Staken doe je niet voor de aardigheid. Geen één die hier staat is uit op trammelant", zegt vakbondsman Bart Plaatje van FNV.

Ongeveer dertig medewerkers van autogarages Century en Citroën Dijkstra op het Industrieterrein in Assen hebben vanochtend het werk neergelegd. De werknemers willen op die manier hun eisen voor een loonstijging van 3,5 procent kracht bijzetten. Het werk wordt 24 uur neergelegd."Er wordt ook gestaakt omdat de werkgeversclub, BOVAG, vasthoudt om de jongens te verplichten om op de zaterdag te werken. En ze willen de toeslag eraf halen. Wij denken dat het is om de grote jongens meer positie te geven in de markt en de kleine ondernemers de nek om te draaien, want die kunnen dat niet bijhouden. Werknemers vinden dat geen goed idee, want dat gaat over hun rug", zegt Plaatje."Er is geen monteur die verplicht wil worden om op zaterdag te werken. Er moet nog meer gebeuren in het mensenleven dan alleen werk. De automonteur heeft van alle technische beroepen de minste vrije dagen, dus hij heeft zijn zaterdag ook nodig", legt de vakbondsman uit.Plaatje ergert zich bovendien aan de onderhandelaar van de BOVAG. "Tot onze stomme verbazing zei die man dat de gemiddelde automonteur overbetaald was. Dat hebben wij uitgezocht: het is een van de slechtst betaalde beroepen in de techniek. Waar die man dat vandaan haalde, geen idee. Ze zijn aardig van het padje af en ze lijken erop uit om ruzie te zoeken."BOVAG heeft gisteravond aan de vakbonden laten weten te willen praten over uitbreiding van het maximaal aantal vrijwillig in te roosteren zaterdagen. "Het lijkt er op dat ze het benauwd krijgen. We zullen zien wat ze ervan menen. Als ze het echt menen en ze willen er uitkomen, zijn wij de redelijkheid zelve en dan is de staking snel voorbij. Laten we dat hopen, want het is nogmaals een historisch, maar treurig moment. Als we het niet eens worden, gaan de stakingen door", waarschuwt Plaatje.