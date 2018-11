Radio Westerbork #2: 'Je zal maar moeten vluchten'

In deze uitzending van Radio Westerbork staat het thema 'vluchten' centraal. Sophie Timmer praat met Wolfgang Kotek die als 8-jarige jongen uit Duitsland vluchtte na de Kristallnacht in de nacht van 9 op 10 november 1938. Verder vertelt Habib Wasso over zijn vlucht uit Noord-Irak. Directeur Dirk Mulder van het herinneringscentrum sluit de uitzending af met een column. Radio Westerbork komt eens per maand live vanonder de overkapping van de commandantswoning op het kampterrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Wolfgang Kotek was acht jaar toen de Kristallnacht plaatsvond. In zijn woonplaats Wuppertal werd de synagoge vernield. Kotek vlucht naar Nederland. Onderzoeker Bas Kortholt komt ook aan het woord. Hij vertelt meer over de Kristallnacht en de opvang van vluchtelingen.- Wahhab Hasso (23) vluchtte uit Noord-Irak. Hij is een Yezidisch vluchteling die studeert in Nederland. Hasso vertelt over zijn vlucht en over hoe je leven als vluchteling eigenlijk helemaal opnieuw begint. Ook Wolfgang Kotek komt nog even aan het woord. Hij vertelt over de overeenkomsten tussen zijn eigen situatie en die van Wahhab.- Dirk Mulder kondigde onlangs zijn afscheid aan als directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In zijn column gaat ook hij dieper in op het begrip 'vluchten' en de Kristallnacht.- Afsluitend vraagt Sophie Timmer aan Wolfgang Kotek hoe de gebeurtenissen tijdens de Kristallnacht zijn verdere leven hebben beïnvloed en wat zijn motivatie is om het verhaal te blijven vertellen. Ook vraagt ze Wahhab Hasso naar de impact van de vlucht uit Irak op zijn jeugd.Wolfgang Kotek -Bas Kortholt -Wahhab Hasso -Dirk Mulder -Sophie Timmer