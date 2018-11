Meppel wil niet tornen aan zorg, maar moet fors bezuinigen

Niet willen tornen aan de zorg voor inwoners, maar wel fors op die zorg moeten bezuinigen. Meppel is de zoveelste Drentse gemeente die oplopende tekorten in de zorg moet oplossen. "Welke oplossingen we ook bedenken, het Rijk zal uiteindelijk deze fout moeten repareren", zegt wethouder Henk ten Hulscher.

De regering had het geld van de dividendbelasting prima kunnen inzetten voor de zorg. Maar ze gebruiken het voor ondersteuning aan het bedrijfsleven. Ik had de keuze anders gemaakt. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen

Meppel past vanaf 2019 elk jaar twee miljoen bij. Tegelijk slaat de gemeente aan het bezuinigen: bijna drie ton volgend jaar en daarna bijna zeven ton per jaar. Zo probeert de gemeente de kosten niet te hard te laten stijgen. "Het is tijd kopen totdat dit probleem definitief wordt opgelost", zegt Ten Hulscher.De wethouder stelt ondertussen een scala aan maatregelen voor. De gemeente probeert eerder in beeld te krijgen wie zorg nodig heeft, zodat de problemen niet groter en dus duurder worden. Praktijkondersteuners bij huisartsen kunnen jongeren helpen. Een schuldhulpcoach moet voorkomen dat arme gezinnen door de stress gezondheidsproblemen krijgen. En het aantal zorgaanbieders wordt verminderd.Ten Hulscher: "We gaan het niet redden door bij individuele cliënten een half uur huishoudelijke hulp af te knabbelen. Ook wil ik niet meer bezuinigen op instellingen zoals het welzijnswerk. We hebben veel zorgaanbieders, dat moeten er minder worden. Dan wordt de keuzevrijheid kleiner, maar dan kan ik wel alle vormen van zorg behouden. Ik wil ook geen budgetplafonds want dan komen er weer wachtlijsten."Meppel heeft vanaf 2017 een gat van 2,4 miljoen in de Wmo, jeugdzorg en andere vormen van zorg. Dat tekort loopt de komende jaren op als Meppel niks doet. Het is hetzelfde verhaal als bij andere Drentse gemeenten.Wethouder Henk ten Hulscher: "Het begon met de overname van zorgtaken van Den Haag. Dat moest voor een kwart minder budget dan het Rijk er aan uitgaf. Achteraf bekeken is dat niet haalbaar. Ondertussen loopt de zorgvraag op. Dat komt onder meer door vergrijzing. Ook is er een toename in de jeugdzorg. Landelijk gezien elf procent."De Hoogeveense burgemeester Karel Loohuis lobbyt namens de Drentse gemeenten. "Het Rijk heeft ons eerst flink gekort. Daarna heeft ze regels aangepast die het voor ons duurder maken. Ondertussen zijn er factoren die de kosten doen stijgen en waar we geen invloed op hebben. Zoals huisartsen die snel naar jeugdzorg doorverwijzen. Geen invloed en we krijgen wel de rekening."Het kabinet gaf met Prinsjesdag nog geen krimp. Er zijn wel wat tijdelijke maatregelen maar Loohuis wil een structurele oplossing. "Het geld dat niet nodig is voor het plan met de dividendbelasting had de regering prima kunnen inzetten om de problemen in de zorg op te lossen. Maar ze gebruiken het voor ondersteuning aan het bedrijfsleven. Ik had de keuze anders gemaakt, want met het bedrijfsleven gaat het best goed", reageert Loohuis fel.De Meppeler wethouder Ten Hulscher wijst ook op het kabinetsbeleid dat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. "Als iemand naar een verzorgingstehuis moet, maar dat gebeurt niet, dan blijven wij zware en dure Wmo-zorg leveren. Terwijl zo'n cliënt in een verzorgingstehuis geld zou krijgen uit de Wet Langdurige Zorg die door het Rijk betaald wordt. Dat moet echt anders."En de gemeente kan geen nee verkopen als er een Wmo-zorgvraag komt. Het is een open einde-regeling waarvan dus ook de uiteindelijke kosten ongewis zijn.Komende donderdag en vrijdag praat de gemeenteraad van Meppel over de plannen.