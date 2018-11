Pinksterkamp op Gasselterveld geen reële optie

Het Noordelijk Pinksterkamp (NPK) keert niet terug naar Drenthe. Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze sprak gisteren met voorzitter Gerjan Heersink van het NPK over de mogelijkheid het kamp in de toekomst te organiseren op het Gasselterveld.

"Het ziet er niet naar uit dat het kamp op korte termijn terugkeert naar onze gemeente. Wij kunnen op dit moment niet bieden wat zij vragen", aldus Heijerman.Het gaat dan vooral om een groot kampterrein dat de meer dan drieduizend scouts nodig hebben. De gemeente Aa en Hunze voert gesprekken met boeren om gepachte grond daarvoor vrij te maken maar dat levert nog te weinig op. Vooral het vinden van alternatieve gronden voor de boeren blijkt lastig.Het Noordelijk Pinksterkamp wordt alweer twintig jaar lang georganiseerd in natuurgebied de Marnewaard in Groningen. Het wordt gezien als het grootste scoutingkamp van Europa. Heijerman had het evenement graag naar de gemeente Aa en Hunze gehaald. "De familie van de deelnemers blijven vaak in de buurt overnachten en dat had onze recreatiesector een flinke impuls kunnen geven", aldus Heijerman.Het Noordelijk Pinksterkamp heeft ook een band met de gemeente. Vijftig jaar lang werd het kamp georganiseerd in natuurgebied Strubben-Kniphorstbos bij Anloo. Dat stopte nadat het defensieterrein bij het bos werd verkocht aan Staatsbosbeheer, maar dat wilde geen scouts op het terrein.Heijerman heeft zijn pijlen nu eerst gericht op het kamp van de Drentse scouts. Wellicht dat die naar het Gasselterveld willen komen. "Dit kamp is wel veel kleiner van opzet, maar zou ook heel mooi zijn om binnen te halen", zegt Heijerman.