Arend en Aaltje zijn 'Nederlands kampioen getrouwd zijn' Arend en Aaltje wonen nog altijd zelfstandig (foto: Aaldert Oosterhuis / RTV Drenthe)

Arend en Aaltje Noordhuis uit Ruinen zijn 'Nederlands kampioen getrouwd zijn'. Vandaag zijn ze precies 80 jaar 288 dagen getrouwd. En dat is een record. Nog nooit was een echtpaar in Nederland zó lang getrouwd.

Het vorige record stond sinds 2009 op 80 jaar en 287 dagen. Een enorme mijlpaal dus. Maar wordt het ook uitbundig gevierd? Nee hoor. Arend (102) en Aaltje (100) doen het vandaag rustig aan. Alleen de kinderen komen even langs voor een kopje koffie.



Geen burgemeester of commissaris van de koning. Die komen niet, omdat dit record nergens officieel wordt bijgehouden. "Ik vind het wel jammer dat de burgemeester niet komt", zegt Aaltje. "Maar de gemeente heeft wel bloemen gestuurd." Haar man Arend vult aan: "Ja, dat is mooi toch?"



'Koning was wel een mooie gast geweest'

Stiekem hadden ze het heel leuk gevonden als koning Willem-Alexander was langsgekomen. "Maar daar rekenden we niet op hoor. Hij heeft het druk", lacht Aaltje. "Ach ja, het giet er wel om deur", zegt Arend.



Arend en Aaltje leerden elkaar kennen op straat en tijdens het dansen. De vonk sloeg over en op 22 januari 1938 trouwden ze. Afgelopen januari werd het eiken jubileum nog gevierd bij hen thuis in Ruinen. Zo kregen ze onder meer een handgeschreven kaart van koning Willem-Alexander. Het recordechtpaar woont nog altijd zelfstandig in een seniorenwoning in Ruinen.