Stelling: Kernenergie is een goede oplossing voor het klimaatprobleem Kerncentrale Tihange in België, 40 kilometer ten zuiden van Maastricht (foto: ANP/Bram van de Biezen)

Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen om de klimaatdoelen te halen. "Wat mij betreft gaan we snel beginnen'', zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in Nieuwsuur. "Ik hoop dat we er rationeel naar kijken."





Zondag pleitte presentator Arjen Lubach er ook al voor om meer kernenergie te gaan gebruiken. "Het overstappen op windmolens en zonnepanelen gaat te langzaam. Maar omdat veel mensen kernenergie eng en stom vinden, moet het eerst de taboesfeer uit", aldus het VPRO-programma



De productie van kernenergie levert radio-actief afval op, dat tot in lengte van jaren bewaard moet blijven. Maar volgens Lubach is de omvang daarvan beperkt.



In onze provincie is verzet tegen de bouw van windmolens in de Veenkoloniën en ook over de aanleg van zonneparken zijn omwonenden zelden enthousiast.



Moeten we kernenergie opnieuw overwegen?



