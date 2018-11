Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kerkenveld bouwt nieuwe woningen voor starters Alle zes woningen in Kerkenveld zijn al verkocht (foto: gemeente De Wolden)

Kerkenveld bouwt zes nieuwe huizen voor starters. De woningen aan de Compagniestraat moeten volgend najaar klaar zijn.

De belangstelling voor het plan was groot. Alle woningen zijn al verkocht. "Daardoor zien we dat er nog steeds behoefte is aan starterswoningen, ook in de kleine kernen", zegt wethouder Jan ten Kate. De Wolden wil voldoende ruimte bieden voor starters die in de gemeente willen blijven wonen.



Ten Kate noemt dit een "mooi en betaalbaar plan". De prijs van de woningen ligt rond de 150.000 euro. Volgens woningbouwontwikkelaar WVG Ontwikkeling in Meppel is het moeilijk om betaalbare huizen te blijven bouwen voor starters op de woningmarkt. Dat komt onder meer door de gestegen prijzen voor materialen.



De huizen zijn eengezinswoningen met veel aandacht voor duurzaamheid en onderhoud. Alle woningen worden voorzien van zonnepanelen, vloerverwarming op de begane grond en kunststof kozijnen.