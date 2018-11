Deel dit artikel:













Celstraf geëist voor afpersing via Tinder: 'Dit is heel ziek' De verdachte deed zich voor als meisje op de datingapp Tinder (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

Voor het online chanteren van zeven mannen is tegen een 23-jarige man uit Ulft naast een celstraf van drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, ook een klinische opname in een forensisch psychiatrische kliniek geëist.

De officier van justitie eiste in juli alleen de deels voorwaardelijke celstraf voor het afpersen van zes slachtoffers. De rechtbank stelde daarna de zaak uit voor een psychiatrisch onderzoek.



Door de publicaties in de media meldde zich nog een zevende slachtoffer. Wouter A. werd vorig jaar in mei opgepakt, nadat een 20-jarige man uit Beilen vier maanden eerder zelfmoord pleegde. Hij liep radeloos de A28 op.



De verdachte deed zich voor als meisje

De verdachte deed zich op datingapp Tinder telkens voor als meisje. Hij haalde zijn slachtoffers over om naaktfoto's te sturen, waar hij hen vervolgens mee afperste.



Het geld had de man nodig voor zijn game- en gokverslaving. De psychiater constateerde psychiatrische aandoeningen. De gepleegde feiten kunnen de man daardoor in verminderde mate worden aangerekend. Een klinische opname voor maximaal een jaar is volgens de deskundige noodzakelijk om herhalingen te voorkomen. De man wilde zelf wel behandeld worden. "Dit is heel ziek, dat ik dit heb gedaan", zei hij.



'Diep triest'

De man zei zich weinig te herinneren van de afpersingen en lijkt geen besef te hebben van zijn daden. Tijdens het vooronderzoek bleef de man doorgaan met strafbare feiten. Hij hackte een videogame. "Diep triest ja", zei hij. Door al deze omstandigheden vulde de officier de eis aan met een verplichte opname. Daarnaast zou de man met het afpersen ruim 2.600 euro hebben verdiend. Dat moet volgens de eis aan de staat terug worden betaald.



Uitspraak is op 20 november.