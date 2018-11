Deel dit artikel:













Vacature: RTV Drenthe zoekt een freelance editor Ben jij onze nieuwe freelance editor?

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. We houden Drenthe op de hoogte van het laatste nieuws, sport, evenementen en activiteiten. RTV Drenthe is niet ván Drenthe, niet vóór Drenthe maar is Drenthe. Een positie die we nu hebben en willen (be)houden.





Freelance Editor, m/v



Als Editor monteer je beeld en geluid in het video-nabewerkingsproces. Je verzorgt de programmatische voorbereiding en realisatie van televisie- en onlineproducties. Je bewaakt de continuïteit en technische kwaliteit.



Wij vragen voor deze functie minimaal een MBO 4 werk en denkniveau en ervaring. Je bent creatief en communicatief sterk. Daarnaast heb je een uitstekende kennis van videotechniek en montagewerk. Ook heb je aantoonbare kennis van o.a. AVID, Incite en Final Cut Pro.



Meer informatie wordt graag verstrekt door Jorg Ebbers, Hoofd Mediatechniek/ICT, telefoonnummer 0592-338080.



Heb je interesse in deze rol als Editor?



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Mail dan voor 23 november 2018 je sollicitatie met CV naar de afdeling Personeel en organisatie.