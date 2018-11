Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Quiz: Drenthe voor Dummies Kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker

Van de Trechterbekercultuur tot de TT Assen. De geschiedenis van Drenthe is in een notendop gevat in het boekje 'De kleine Geschiedenis van Drenthe voor Dummies'. Kun jij jezelf een Drenthe historicus noemen? Dan heeft schrijver Paul Brood wat pittige vragen voor je...