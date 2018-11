Archeologische vondsten worden onderdeel van verbouwde Stefanuskerk

Sinds een paar dagen is het archeologische onderzoek in de protestante Stefanuskerk in Beilen hervat. De Stichting Stefanuskerk stopte in juni met het onderzoek omdat zij eerst toezegging van de gemeente op de verbouwplannen wilde hebben.

Twee weken geleden liet de gemeente weten positief tegenover de plannen te staan. "Daarmee geven zij nog niet voor alles een vergunning, maar kunnen we wel door met de volgende stap: het afronden van het archeologische onderzoek”, legt Jan Drogt van Stichting Stefanuskerk uit.Archeologen vinden het onderzoek in de kerk erg interessant en konden ook niet wachten om weer verder te graven in de historische kerk. "Andere belangrijke kerken in Drenthe zijn in de tussentijd al wel eens eerder gerenoveerd, maar bij deze kerk is er nooit eerder grondig onderzoek gedaan", vertelde archeoloog Pieter Den Hengst in een eerder interview.Het eerste deel van het archeologisch onderzoek in juni richtte zich op 'het schip' van de kerk. Deze dagen ligt de focus op het 'koor', het heiligste en katholiekste gedeelte van de kerk. Met de nieuwe vondsten kan de geschiedenis van de kerk worden gereconstrueerd. Archeoloog Gertjan de Roller wijst naar een opvallende steen."Deze natuursteen komt uit een katholieke kerk. Dit is versiering geweest van een zogenaamde sacramentsnis. Daar werden de hosties die over waren onder anderen bewaard voor de zieken.""Maar we hebben ook dit gevonden", wijst De Roller naar een stuk baksteen die is bedekt met een groene laag. "Dit is koperslak. Er is hier dus iets verbrand waarbij het koper zo heet is geworden, dat het koper gesmolten is. Het is bekend dat rond 1610 of even daarvoor een grote brand is geweest door blikseminslag waardoor de hele kerk tot op de grond is afgebrand. Het zou goed kunnen dat dit uit die periode komt."Ook zijn er sporen van houten kerken ontdekt vertelt Den Hengst. "We hebben ook twee lemen vloeren gevonden, die duiden op houten kerken die hier vermoedelijk nog voor de stenen kerk gestaan hebben. Dus dan praat je over de elfde en twaalfde eeuw. Eén van die vloeren is zwart geblakerd en direct daaronder is de leem rood. Dat wijst op een hevig vuur, waardoor de houten kerk kan zijn verwoest en er een tweede houten kerk kan zijn gebouwd."De informatie uit het archeologisch onderzoek krijgt, als het aan Drogt ligt, een speciale plaats in de gerestaureerde kerk. In welke vorm moet de stichting nog samen met de architect overleggen."In het plan van de architect worden nu de oude kerkstoelen verbeeld, maar dat gaat veel minder ver terug in de tijd dan de fundatie van de allereerste kerken in Beilen. Hoe mooi zou het zijn als we op de plek van bijvoorbeeld de oude keien die zijn gevonden, in beton kunnen verbeelden, wat hier heeft gestaan?"De archeologen reageren enthousiast op het idee: "Als het hier zichtbaar gemaakt kan worden geeft dat veel voldoening. Hier zie je duidelijk stenen liggen, muurresten, en daar kan iedereen zijn eigen verhaal bij verzinnen. Het prikkelt de fantasie."