Taakstraf voor mislukte beroving aardbeienteler Smilde

Een 45-jarige man uit Emmen is voor een mislukte beroving van een aardbeienteler veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De man kreeg ook ruim twee maanden voorwaardelijk cel opgelegd. De straf wijkt niet ver af van de eis.

De aardbeienteler in Smilde zag vorig jaar in september hoe een man het geldkistje bij de kraam open probeerde te breken. Hij gebruikte daarbij een schroevendraaier. De man die werd betrapt schreeuwde tegen de teler: "Ik steek je met het mes".De man verdween op een fiets en werd door de teler en een medewerker in een auto nagezeten. De fietser liet dreigend een mes zien aan de inzittenden van de auto. De teler meende dat er 35 euro uit het kistje was verdwenen. Maar de rechter vond dit niet bewezen.De Emmenaar werd ook verdacht van oplichting via internet. Hij zou dit samen hebben gedaan met zijn 31-jarige ex-vrouw uit Twijzelerheide. Hiervan werden beiden vrijgesproken. De Emmenaar is als jarenlang aan drugs verslaafd. Hij moet onder meer zich hieraan laten behandelen en drugscontroles ondergaan.