Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jaar cel voor drugsdealende Assenaar Een 22-jarige Assenaar moet een jaar de cel in voor drugshandel (foto: Pixabay)

Voor handel in heroïne en cocaïne in de Roldestraat en Mesdagstraat in Assen moet een 22-jarige Assenaar een jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 15 maanden cel tegen de man. De rechtbank gaat uit van een iets kortere periode waarin werd gedeald.

De man werd in februari al gewaarschuwd door de politie. De Assenaar zorgde voor veel overlast in de straat. Daarop kwamen anonieme meldingen binnen over drugshandel door de man. De gewaarschuwde drugsdealer werd een maand later alsnog aangehouden. Hij had 32 bolletjes heroïne en cocaïne op zak.



Drugsgebruikers verklaarden dat zij hun handel bij de 22-jarige Assenaar haalden. De rechter vond het laakbaar dat de Assenaar, ondanks goedbedoelde waarschuwingen van agenten, gewoon doorging met het bezorgen van overlast en drugshandel. De man zou hiermee bijna 17.000 euro hebben verdiend. Dat bedrag moet hij aan de staat terugbetalen.