Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nog nooit was het zo warm op 6 november Het is de warmste 6 november ooit (foto: Karin Broekhuijsen/RTV Drenthe)

Het is de warmste 6 november ooit. Rond 14.00 uur vanmiddag was het kwik in Eelde gestegen tot 17,6 graden Celsius.

De laatste tijd zijn er nogal wat warmterecords verbroken. Zo was het vorige maand bovengemiddeld warm. Hoe komt dat? "Warmterecords worden veel vaker verbroken dan kouderecords", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.



Volgens hem wordt dat toegeschreven aan klimaatveranderingen, maar zijn er meer factoren. "In dit geval is dat de aanvoer van continentale lucht uit het zuidoosten, waarbij de luchtsoort droog én warm is. Ook is er een relatief hoge luchtdruk in Europa."



Overigens werd het op andere plekken in Nederland nog wat warmer. "Op het KNMI-hoofdstation in De Bilt werd het bijna 19 graden." De extreme waardes werden gemeten op vliegbasis Gilze-Rijen. Daar werd het 20 graden, ruim 2 graden boven het oude record uit 2015. In Zeeland, vlak bij de grens met België werd de hoogste temperatuur gehaald: 20,4 graden.