Drugsafval ook in Drenthe steeds groter probleem

De overlast door drugslabs neemt toe in Noord-Nederland. Dit jaar dumpten criminelen meerdere keren vaten met drugsafval in de Drentse natuur. Het opruimen kost gemeenten vele tienduizenden euro's.

De politie rolde dit jaar zes keer een drugslab op in Noord-Nederland, net zoveel als in heel 2017. In de jaren daarvoor werden gemiddeld twee tot drie laboratoria ontmanteld. Vier van de dit jaar aangetroffen fabrieken voor synthetische drugs stonden in Drenthe: in Zuidlaarderveen, Nieuw-Amsterdam, Zuidlaren en 1e Exloërmond.De gemeente De Wolden kreeg dit jaar drie keer te maken met een andere vorm van drugsoverlast: namelijk, illegale dumpingen van gevaarlijke chemicaliën. "Het is een maatschappelijk probleem aan het worden", zegt burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden. "Maar het vormt ook een bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van mensen."Het is afval van drugslabs en zit vaak verpakt in vaten of jerrycans. Als de verpakkingen gaan lekken komen schadelijke stoffen vrij. Vier agenten moesten een nacht worden opgenomen in het ziekenhuis, nadat afgelopen zomer lekkende vaten waren gevonden bij De Wijk. "Het is echt troep", aldus de burgemeester.De lekkende vaten met chemicaliën verontreinigden ook de bodem, die moest worden gesaneerd. De kosten voor het opruimen van twee dumpingen in juni kostte de gemeente De Wolden 51.000 euro. "Uiteindelijk betalen we allemaal voor het opruimen", aldus De Groot."Let op je eigen veiligheid, is het belangrijkste wat we onze collega's meegeven", zegt teamchef Sander Groenewoud van de politie in Zuidwest-Drenthe. "Voorkomen is een lastig als het gaat om afvaldumpingen. Maar wat mensen natuurlijk wel kunnen doen, is zo snel mogelijk de politie bellen als ze iets verdachts zien."De politie is afhankelijk van alerte ooggetuigen die verdachte situaties melden. Drugsafval wordt vaak gedumpt vanuit grotere bestelbusjes of kleine vrachtwagens. De chemicaliën worden regelmatig achtergelaten in de buurt van een drugslab.Een drugslab herkennen is niet altijd even makkelijk. "Het zou kunnen dat er een chemische lucht hangt, dat er jerrycans worden gebruikt of dat er auto's en mensen op een bepaalde manier opvallen", aldus politiechef Groenewoud.De politie benadrukt dat mensen niet zelf in actie moeten komen als ze zien dat er afval gedumpt wordt. "Zorg dat je niet in contact komt met de chemicaliën, ook niet via de lucht. Noteer kentekens of signalementen en geef het zo snel mogelijk door aan de politie."