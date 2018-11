Deel dit artikel:













Sloopkogel door onveilig speeltoestel in Rensenpark Emmen Het speeltoestel in de oude dierentuin wordt gesloopt (foto: RTV Drenthe)

De gemeente Emmen laat morgen het speeltoestel bij het voormalige paviljoenrestaurant in de oude dierentuin slopen. In plaats daarvan komen er nieuwe schommels.

Geschreven door Janet Oortwijn

Tijdens een inspectie is namelijk gebleken dat het speeltoestel niet meer veilig genoeg is en niet voldoet aan de eisen. Het houten speeltoestel met klimnetten, torentjes en glijbanen staat in de speeltuin. De overige toestellen in de speeltuin blijven staan.



Ook blijkt uit een inspectie van de gemeente Emmen dat het grote speeltoestel bij het olifanteneiland onderhoud nodig heeft. Dat gaat deze week gebeuren.



De gemeente laat weten dat beide speelplekken in het Rensenpark tijdelijk zijn, omdat er in de toekomst vlakbij het safarirestaurant 'bijzondere' speelvoorzieningen komen. De planning van deze nieuwe voorzieningen is nog niet bekend.