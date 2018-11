Deel dit artikel:













Drenthe en Brussel investeren in recyclebedrijf Emmen Drenthe investeert in een bedrijf dat plastic recyclet (foto: Pixabay)

De provincie Drenthe investeert ruim 315.000 euro in het Emmer bedrijf Cumapol. Brussel stelt vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling een miljoen euro beschikbaar. Het bedrijf werkt met een nieuwe recycling techniek, waarbij grote hoeveelheden plastic kunnen worden hergebruikt.

Met de investering willen Drenthe, Brussel en het bedrijf de Drentse chemiesector verder laten groeien. De nieuwe techniek van het bedrijf resulteert in een lagere CO2 footprint. Dat is een milieumaat voor het bedrijfsleven.



“We kennen allemaal de problematiek van de plastic afvalberg”, zegt gedeputeerde Henk Brink. “Het is zaak dat we dit zoveel mogelijk voorkomen. Hergebruik van plastic is één van de manieren.”



De provincie zet al langere tijd in op een groene economische groei en groene arbeidsplaatsen. “Het creëren van nieuwe banen en ook het in stand houden van bestaande werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt van de provincie”, besluit Brink.