Heftruckheld uit De Wijk weer beste chauffeur van Nederland Jan Boverhof is weer de beste heftruckchauffeur van Nederland (foto: wwww.nkit.nu)

Sinds afgelopen weekend heeft Drenthe weer de beste heftruckchauffeur van Nederland: Jan Boverhof uit de Wijk bleek de behendigste te zijn in zijn heftruck. En dat voor de zevende keer.

Elk jaar komen de chauffeurs samen om te kijken wie er het beste in zijn vak is. Het Nederlands Kampioenschap Intern Transport (NKIT) werd georganiseerd in de exporthal van Bavaria in Lieshout.



Bal door de basket

Er waren verschillende opdrachten die de deelnemers moesten uitvoeren. "Onder meer een opdracht met behendigheid", vertelt Boverhof. "Je moest met je heftruck een koker uit een container halen. Daar zat dan weer een bal in. Die moest je op de punt van je vork over een parcours meenemen, over een drempel, om hem vervolgens door een basket te laten vallen."



Ook werden zijn stapelvaardigheden getest en moest Boverhof door smalle doorgangen rijden. Daarbij speelt ook snelheid een rol, want elk parcours moet binnen de zeven minuten zijn afgerond.



De eerste van de zes parcoursen ging niet van een leien dakje bij Boverhof. "Ik had een tijdsoverschrijding van vier seconden. Dan baal je als een stekker natuurlijk. Dus ik dacht, nu moet het bij die andere wel echt goed gaan."



De laatste keer

Gelukkig herpakte de heftruckkampioen zich, waardoor hij uiteindelijk met een beker, bos bloemen en een envelop met geld in de handen stond. Voor de laatste keer, zo zegt hij. "Ik heb het nu zeven keer gewonnen en stop er nu mee. Het is mooi geweest."