'Ik stond in het drugsafval en mijn laarzen begonnen te roken'

Afval van synthetische drugs is ook in Drenthe een toenemend probleem. De chemicaliën kunnen levensgevaarlijk zijn. Wijkagent Albertje Lensen kwam zelfs in het ziekenhuis terecht na de vondst van twintig vaten drugsafval bij De Wijk.

Op zaterdag 2 juni meldt een voorbijganger een verdachte situatie in de buurt van landgoed Dickninge in De Wijk, op de grens van Drenthe en Overijssel. "Het was eigenlijk helemaal geen alarmerende melding", vertelt de doorgewinterde agente. "Een busje in het bos met twee mannen erbij die zich verdacht gedroegen."De omgeving van het landgoed is prachtig, met een glooiend landschap. Maar de criminele afvaldumpers komen hier niet voor het uitzicht, maar om in alle rust hun giftige lading achter te laten. "Ik was bezig met een belangrijk telefoongesprek. Mijn collega zei, ik ga wel even alleen."Al snel dringt ook bij de politie door dat er meer aan de hand is. Daarop besluit Albertje dat ook zij naar De Wijk moet. De verdachten zitten vast met hun bus en hebben iemand om hulp gevraagd, maar die ruikt onraad en belt de politie. Onderweg naar het landgoed belt Albertje met haar collega, het is dan al duidelijk dat de mannen gevlucht zijn. "We hebben afgesproken op een plek in De Wijk om even bij te praten."De politieagent die als eerste bij het busje aankomt heeft al vrij snel door dat er iets niet in de haak is. Naast de bestelauto liggen allerlei lekkende vaten. "Hij heeft ook direct geroken dat een hele vreemde geur hing en kreeg vrij snel een prikkeling op zijn luchtwegen." De agenten zijn in eerste instantie druk aan het zoeken naar de mannen die zijn gevlucht."Gaandeweg de middag hoor je dat er mensen zijn die zeggen, ik heb toch wat keelklachten", vertelt Lensen, die voor het interview weer even terug is op de plaats waar de bus heeft gestaan. De grond is direct na de gebeurtenissen afgegraven. De kale plekken in het gras verraden de plek. "Mijn collega die hier was had ook ademhalingsklachten. Er was zelfs een collega die zei, ik stond in dat spul en mijn laarzen begonnen te roken."De klachten bij Albertje beginnen later. "Ik kreeg keelpijn, een beetje het gevoel alsof je griep krijgt", legt de agente uit. Ze is helemaal niet in de buurt van de vaten met chemicaliën geweest. "Ik heb mijn collega gesproken in het dorp, door het open raam van de auto. Blijkbaar zat die stof in zijn kleding waardoor ik last van mijn keel kreeg."Albertje Lensen is een van de vier agenten die met ademhalingsklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. "Het is gewoon heel erge troep", zegt de agente. Omdat niet duidelijk is welke stoffen precies in de vaten zitten, treedt een protocol in werking. Iedereen die klachten heeft moet naar het ziekenhuis."De artsen in het ziekenhuis hadden gelaatsbeschermende kleding aan vanwege eventueel besmettingsgevaar", vertelt Lensen rustig. Als blijkt dat alles in orde is met de agenten, is het nog niet voorbij. De arts wil de agenten opnemen om zeker te weten dat hun gezondheid geen gevaar loopt. "Iedere uur werd ik wakker gemaakt, het was een verschrikkelijke nacht."Inmiddels gaat het goed met Lensen, maar de schrik zit er goed in. De agente heeft een waarschuwing voor iedereen die vaten of jerrycans ziet liggen op een vreemde plek. "Blijf uit de buurt en zorg dat je niet in de dampen komt te staan en zo snel mogelijk de politie bellen."