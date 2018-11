Deel dit artikel:













Ontcijferde criminele berichten leiden politie naar Emmen De politie deed een inval in de Julianastraat in Emmen (foto:persbureau Meter)

De politie heeft vanmiddag onderzoek gedaan in een pand aan de Julianastraat in Emmen. Directe aanleiding voor de actie is het kraken van crimineel berichtenverkeer door de politie Oost-Nederland.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De politie en het Openbaar Ministerie maakten vanmiddag op een persconferentie bekend dat agenten de afgelopen tijd live mee konden kijken met berichten die criminelen elkaar stuurden. De boeven communiceerden via cryptofoons; speciale toestellen waarmee alleen gechat kon worden.



De versleutelde informatie werd ontcijferd door de politie. De criminelen dachten veilig te communiceren via de app IronChat, maar dat bleek niet het geval. Justitie kwam vandaag met het nieuws naar buiten, omdat criminelen argwaan kregen. Ze verdachten elkaar van lekken van informatie naar de politie en bedreigden elkaar met grof geweld. .



Waar de politie precies naar op zoek was in Emmen is onduidelijk. In het hele land zijn invallen gedaan en daarbij zijn onder andere automatische wapens in beslag genomen, grote hoeveelheden harddrugs en contant geld. De politie heeft ruim 250.000 chatberichten onderschept en meer dan 100 verdachten in beeld.