Drenthe heeft alles voor de Formule 1

In stilte wordt verder gewerkt aan de komst van de Formule 1 naar Assen. Zandvoort zou de beste papieren hebben, in Assen zijn ze daar niet van overtuigd.

Vorige week publiceerde de Telegraaf een verhaal over de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Eigenaar prins Bernhard van Oranje van het circuit zou een brief hebben gekregen van Formula One Management Limited (FOM), de organisator van de Formule 1. Hierin staat dat Zandvoort de beste papieren heeft. Maar die brief is nergens in te zien.Meteen daarop kwam het antwoord uit Assen. Er is helemaal geen sprake van een keuze van de FOM. En daarom werkt het TT-circuit op de achtergrond stug door aan hun plan om het autosportevenement naar Drenthe te halen.Zandvoort zou als circuit een echt autocircuit zijn met een historie. Die historie op het gebied van autosport heeft Assen niet. Dat is een echt motorcircuit. In 1985 organiseerde Zandvoort voor het laatst de Grand Prix. Sindsdien is het complex wat weggezakt en moeten er tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd om het weer modern te maken. Bovendien is er rondom de baan een probleem met de aan- en afvoer van verkeer.Deze problemen kent Assen niet in dezelfde mate als Zandvoort. Ook hier verloopt de aan- en afvoer van verkeer naar het TT-circuit weleens moeizaam, maar er is voldoende ruimte. Er is ook voldoende parkeergelegenheid, het circuit is modern en kan met wat aanpassingen een Grand Prix Formule 1 aan. In de provincie Drenthe willen ze ook graag.Dat is voor het verkrijgen van een licentie voor de wedstrijd niet voldoende. Er is vooral geld nodig en de gunst van organisator FOM. Het antwoord van FOM moet volgens Jos Vaessen van het TT-circuit moet nog komen. Drenthe is wat hem betreft de beste keuze.Drenthe heeft meer voor-dan nadelen ten opzichte van Zandvoort. Zo constateren we op de redactie van RTV Drenthe.